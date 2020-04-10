Музыкальный театр опубликует спектакли «Бесприданница» и «Лермонтов» в интернете

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Музыкальный театр опубликует на своих страницах в Facebook и «Вконтакте» видеозаписи спектаклей «Бесприданница» и «Лермонтов». Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Психологическую драму Александра Островского „Бесприданница“ режиссёр-постановщик Елена Сафонова трансформировала в музыкально-фольклорную драму, раскрыв катастрофу человеческой натуры не только через характеры персонажей, но и через цыганские песенные мотивы», — говорится в описании спектакля. Запись будет доступна в группах театра с 20:00 10 апреля.

В 19:00 11 апреля список видеозаписей пополнит мистический романс «Лермонтов». «Спектакль „Лермонтов“ — это ни в коем случае не биография поэта, — отмечается в синопсисе. — Действие происходит в 1841 на Кавказе уже после его смерти. Главный герой Дмитрий Пален прибывает в Пятигорск с особым поручением и попадает в переплёт любовных и житейских интриг. Ещё идёт следствие по делу гибели поручика Тенгинского полка Лермонтова на дуэли. Ещё не утихли страсти и множатся слухи по этому поводу. На этом фоне Пален пытается разгадать тайну роковой дуэли, которая до сих пор будоражит умы историков и литературоведов: была ли это роковая случайность или спланированное убийство. Лермонтов тоже появляется в спектакле: в воспоминаниях, снах, видениях тех, кто близко его знал и тех, кто волей случая оказался вовлечён в круговорот событий, с ним связанных».


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