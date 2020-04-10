Сергей Шнуров проведёт онлайн-экскурсию по Третьяковке

Музыкант Сергей Шнуров и директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова проведут онлайн-экскурсию. Она будет доступна для подписчиков мультимедийного сервиса Оkkо с 12 апреля.

«Онлайн-прогулка позволит узнать больше о произведениях таких живописцев, как Александр Иванов, Орест Кипренский, Иван Айвазовский, Иван Крамской, Василий Верещагин, Василий Суриков, Алексей Саврасов, Николай Ге, Илья Репин, Михаил Врубель и Валентин Серов. Зельфира Трегулова и Сергей Шнуров остановятся у картины И. Е. Репина „Не ждали“ (1884–1888), одного из главных произведений русской живописи, в котором нашли отражение события, связанные с народовольчеством и убийством императора Александра II. Также в программу экскурсии включено знаменитое полотно М. А. Врубеля „Демон (сидящий)“ (1890). В нем художник воплотил мечты о божественно прекрасном и подчеркнул глубоко личное трагическое ощущение разлада между миром и собой. Собеседники рассмотрят картину А. А. Иванова „Явление Христа народу“ („Явление Мессии“) (1837–1857)», — говорится в анонсе.

Полная часовая версия экскурсии будет доступна бесплатно в Okko с 12 апреля. Впоследствии она будет заменена коллекцией из 11 мини-фильмов, посвященных картинам Третьяковской галереи.