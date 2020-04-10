«Цирк дю Солей» покажет ещё одно шоу онлайн

«Цирк дю Солей» откроет доступ к ещё одному своему онлайн-шоу. Посмотреть его можно будет на YouTube-канале труппы 10 апреля в 21:00 по калининградскому времени.

«Вот ещё один сюрприз для наших замечательных поклонников: у нас есть следующий специальный выпуск для вас, пока мы все #TogetherAtHome („вместе дома“ — прим. ред.)», — говорится в анонсе. В новое видео включены фрагменты из таких шоу «Цирка Дю Солей», как Alegria, Kooza and KÀ.

Ранее «Цирк дю Солей» выкладывал лучшие фрагменты других своих постановок — Kurios — Cabinet of Curiosities, O, и Luzia.