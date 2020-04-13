На проект реконструкции дома культуры в Янтарном выделяют 5 млн рублей

Новый Калининград
Новый Калининград
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На проект реконструкции Дома культуры им. В.Н. Рожкова в Янтарном выделяют 5 млн рублей. Об этом говорится в постановлении правительства Калининградской области.

На выделенные деньги планируется разработать проектную документацию, а также провести государственные экспертизы здания бывшего кинотеатра начала ХХ века, в котором располагается дом культуры. Согласно документу, работы должны быть проведены в 2020 году.

В мае прошлого года глава Янтарного Алексей Заливатский попросил региональные власти выделить средства на проект реконструкции здания местного Дома культуры. По словам сити-менеджера, фахверковое здание является памятником архитектуры. «Его надо полностью разобрать и восстановить в таком же виде только из новых конструкций. Заниматься какой-то «косметикой» смысла нет — он уже признан аварийным», — пояснил Заливатский.

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