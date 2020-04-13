Леонид Парфёнов опубликовал первую часть фильма «Русские грузины» в YouTube (видео)

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Журналист Леонид Парфёнов опубликовал первую часть документального фильма «Русские грузины» на своём YouTube-канале. Картина вышла в российский прокат в феврале 2020 года.

«Русские грузины» — это часть трилогии о нациях, «особенно массово и ярко приходивших в русскую цивилизацию, в русскую карьеру и в русские элиты». До этого Леонид Парфёнов выпустил трехсерийный фильм «Русские евреи». Также журналист заявлял о намерении снять фильм о русских немцах.

Первая часть двухсерийного фильма о русских грузинах охватывает исторические события до 1939 года. Героями ленты стали Петр Багратион, Серго Орджоникидзе, Нико Пиросмани, Булат Окуджава, Георгий Данелия, Джордж Баланчин, Ираклий Андроников, Эдуард Шеварнадзе, Лаврентий Берия и Иосиф Сталин.


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