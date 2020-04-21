Директор Музея искусств: реконструкция биржи не откладывается из-за пандемии

Реконструкция здания бывшей немецкой биржи не откладывается из-за коронавируса. Об этом сообщила директор Музея искусств Галина Заболотская в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» 21 апреля.

«[Реконструкция] не откладывается, не замораживается, всё продолжается. Мы получили средства правительства Калининградской области на разработку проектно-сметной документации. Сейчас идёт серьёзная работа с подрядчиком по функциональному зонированию здания, и в июле мы планируем выйти на экспертизу. Пока остаёмся в графике, надеемся закончить все работы в установленные проектом сроки, хотя, конечно, какими-то конкретными работами, которые нужно осуществлять на месте — пробы грунта, шурфление — откладываются. В любом случае мы остаёмся в графике, это можно будет сделать позже», — рассказала Галина Заболотская.

По словам главы Музея искусств, в среднем в месяц учреждение зарабатывает около 700-800 тысяч рублей. «Это та недополученная выгода, которая могла бы быть вложена в развитие музея, в организацию новых выставок, новых проектов», — пояснила она. Также Галина Заболотская отметила, что сроки открытых до всеобщей изоляции выставок будут продлены.