«Библионочь-2020» пройдёт в онлайн-формате

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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В этом году всероссийская акция «Библионочь» из-за неблагоприятной эпидемической обстановки пройдёт онлайн. Об этом сообщила директор Областной научной библиотеки Елена Кошемчук в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград».

«Библионочь» проведут в формате онлайн-марафона, который стартует 25 апреля и завершится 9 мая. Акция будет посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 25 апреля в 16:00 на сайте «Библионочи» российские актёры, писатели, деятели культуры и спорта вместе прочитают строки из военной корреспонденции, личной переписки, а также отрывки из книг времен Великой Отечественной войны.

Присоединиться к марафону смогут и зрители. Для этого необходимо записать видео, на котором вы читаете отрывок из книги о войне, письма старшего поколения семьи или стихотворение собственного сочинения, и выложить в любую социальную сеть с хештегом #75словПобеды. Самые запоминающиеся видео организаторы акции обещают опубликовать на сайте «Библионочи».

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