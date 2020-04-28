Пляжам в Янтарном снова присвоили «Голубой флаг»

Пляжам посёлка Янтарный снова присвоили международную награду «Голубой флаг». Об этом сити-менеджер Алексей Заливатский сообщил на своей странице в Facebook.

«Пятый год подряд! Да! Оба пляжа в Янтарном положительно прошли переаттестацию и сегодня, несмотря на карантины, мы получили подтверждение присвоения награды „Голубой флаг“ на 2020-й год! В этом сезоне в Калининградской области будет два пляжа с „Голубым флагом“ и оба в Янтарном. <...> Надежда на туристический сезон ещё теплится в наших сердцах. Все эпидемии необходимо героически преодолеть к 1 июня! Иначе будем загорать в костюмах химзащиты», — написал Алексей Заливатский.

«Голубой флаг» — международная награда, которая ежегодно вручается с 1987 года пляжам и причалам, соответствующим высоким требованиям безопасности, экологии и туристического сервиса. Впервые пляж в Янтарном был награжден «Голубым флагом» в 2016 году. Он стал первым в России пляжем, официально отмеченным этим статусом.