Куда сходить, если сидеть дома уже надоело: караоке и посиделки с друзьями

Сидеть дома уже надоело? Тогда мы с радостью сообщаем, что с 1 июля «КиноХауз» снова открывает свои двери для вас!

В честь нашего долгожданного открытия после карантина с 01.07 по 05.07 мы хотим порадовать вас скидкой 30%.

В вашем распоряжении будут:

  • уютный зал с караоке на выбор, где вы останетесь наедине с друзьями или вашей второй половинкой (и никто вас не потревожит);
  • большой экран и отличный звук;
  • мягкие диваны;
  • столики для напитков и еды;
  • и, конечно же, особая атмосфера и незабываемые эмоции в придачу.
2.pngИ это не все! С 06.07 и до конца июля при бронировании зала скидка 20%.
С нами вы можете отдохнуть и расслабиться в кругу близких людей, а также идеально провести романтический вечер со своей второй половинкой!
 
Если остались вопросы — заходите в нашу группу ВКонтакте или звоните по номеру +7 (4012) 72-01-62.
*Скидка не суммируется с другими акциями и действует до 24:00 каждого дня

С уважением,
ваш «КиноХауз»


Справка

Кино Хауз Антикинотеатр

г. Калининград, ул. Кирова, 6-8
+7 (4012) 92 06 36
kld.kinohouse.me
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Источник: «КиноХауз»
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