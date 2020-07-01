Куда сходить, если сидеть дома уже надоело: караоке и посиделки с друзьями

Сидеть дома уже надоело? Тогда мы с радостью сообщаем, что с 1 июля «КиноХауз» снова открывает свои двери для вас!В честь нашего долгожданного открытия после карантина с 01.07 по 05.07 мы хотим порадовать вас скидкой 30%.
В вашем распоряжении будут:
- уютный зал с караоке на выбор, где вы останетесь наедине с друзьями или вашей второй половинкой (и никто вас не потревожит);
- большой экран и отличный звук;
- мягкие диваны;
- столики для напитков и еды;
- и, конечно же, особая атмосфера и незабываемые эмоции в придачу.
С нами вы можете отдохнуть и расслабиться в кругу близких людей, а также идеально провести романтический вечер со своей второй половинкой!
Если остались вопросы — заходите в нашу группу ВКонтакте или звоните по номеру
*Скидка не суммируется с другими акциями и действует до 24:00 каждого дня
С уважением,
ваш «КиноХауз»
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