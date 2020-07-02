В посёлке Заливино планируют благоустроить берег Куршского залива. На эти цели территориальное общественное самоуправление «Чистый берег» получило 477 тысяч рублей по программе президентских грантов.

На берегу залива будут установлены лавочки, урны, контейнеры, велопарковки, а также информационный стенд, рассказывающий о местной фауне. В частности, о чёрных бакланах, занесённых в Красную книгу России. «Также в рамках гранта мы будем проводить мероприятия экологической направленности — конкурсы, выставки, экскурсии, субботники, — рассказала специалист по международным связям и туризму администрации Полесского городского округа Елена Иванова. — Такие мероприятия мы уже проводим. Они рассчитаны в первую очередь на детско-юношескую аудиторию, экологическое воспитание и образование школьников. В конце августа в Заливино откроется Дом рыбака, в рамках другого гранта мы создаём метеоплощадку, где дети смогут изучить направление ветра, осадки. Планируем купить компас и бинокль. Всё для того, чтобы к нам приезжали школьники и могли изучать природу на практике».

Напомним, в 2019 году ТОС «Чистый берег» стал победителем конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Организация получила 700 тысяч рублей на восстановление исторической метеостанции и создание музея «Дом рыбака». «Планируется, что экспозиция музея будет рассказывать об истории, быте, традициях многих поколений рыбаков, живших на этой земле. Молодое поколение будет вовлечено в занятия краеведением и изучение местных ремёсел», — отмечается в описании проекта.