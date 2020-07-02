Заключенные нарисовали граффити на стене колонии в Славяновке (фото)

Заключённые расписали стену исправительной колонии № 13 в посёлке Славяновка. Рисунки посвятили Победе в Великой Отечественной войне.

«В Год памяти и славы руководство исправительной колонии № 13 организовало проведение смотра-конкурса „Я рисую День Победы“, посвящённый событиям и героям Великой Отечественной войны. Своими работами конкурсанты постарались выразить уважение к ветеранам и их подвигу, совершённому в 1940-х годах», — рассказали в УФСИН Калининградской области.

Подготовка к конкурсу началась в апреле. Тогда в каждом отряде выбрали по пять работ. Затем жюри, состоящее из сотрудников колонии, определило победителей. «В итоге лучшей оказалась интерпретация одного из осуждённых известного изображения водружения над Рейхстагом штурмового флага 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, ставшего Знаменем Победы»,— отметили сотрудники УФСИН. Рисунки, победившие в конкурсе, заключённые перенесли с бумаги на одно из ограждений на территории колонии.