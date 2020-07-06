FreeStyle39: шашлыки и фитнес всё-таки совместимы!

Любите выезжать на шашлыки? Думаю, мы знаем ответ, и вы точно будете с нами согласны.

Единение с природой заряжает позитивом и энергией, приносит море положительных эмоций и помогает получить моральное наслаждение! Любые занятия на свежем воздухе дарят ощущение свободы, чего так не хватает в обычной жизни!

Именно поэтому приглашаем вас на первую бесплатную тренировку, чтобы вы вместе с нами испытали яркие эмоции на зажигательных фитнес-тренировках «FreeStyle39», которые проводятся на свежем воздухе в лесопарковых зонах или даже на море!

Приятные пробежки вдоль живописных озёр, упражнения на мягких зелёных лужайках, велопробеги по насыщенным лесам или кардиотренировки на берегу моря помогут вам в кратчайшие сроки добиться стройного и красивого тела.

Даже учёные подтверждают, что калории на свежем воздухе сжигаются быстрее, чем в душном и тесном зале.

Тренировки на мягком грунте положительно влияют на наш позвоночник и суставы, свежий воздух очищает лёгкие, и тренирующий эффект на сердечно-сосудистую систему становится более результативным.





Организм закаляется, да и само тело становится красивее и здоровее. Вдобавок ко всему вы получаете море позитивных эмоций и красивый загар!

Не стоит бояться различных насекомых, потому что перед каждым занятием одежда и обувь будут обрабатываться специальными защитными средствами, а маршрут тренировок будет выстроен в таких местах, чтобы не касаться различных кустов и деревьев!

Однозначно, суперзажигательные групповые или индивидуальные тренировки на свежем воздухе — это ваш лучший выбор на лето. Поэтому скорее присоединяйтесь к нашей большой и дружной команде!

Результат и позитив гарантированы!

Групповые занятия будут проходить:

Пн, ср, пт 18:00-19:00 в Ашман парке (район «Виктории» на ул. Гайдара);

Вт и чт 18:00-19:00 в Южном парке (район Южного вокзала);



Место под индивидуальные занятия определяются по взаимной договорённости.

Подробную информацию можно узнать по номеру телефона +79062159936, либо написав в директ на аккаунт @tatyanka_fit.



