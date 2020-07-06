Олимпийская чемпионка Наталья Ищенко снялась в проморолике Калининграда (видео)

Наталья Ищенко. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Наталья Ищенко. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко стала героиней нового проморолика региона. Видео опубликовал на своей странице в Facebook министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

«Лучшая из лучших, единственная и неповторимая, восхитительная Наталья Ищенко о своём Калининграде... Интересно, нестандартно и очень искренне о нашем городе от выдающейся спортсменки современности...» — написал глава минкульттуризма.

На видео Наталья Ищенко рассказывает о бассейне «Юность», где она сделала «первые шаги в мир большого спорта», Музее Мирового океана и Калининградском зоопарке, который она, будучи ребенком, часто посещала вместе с мамой. «А моей мечтой было, когда меня спрашивали: „Наташ, вот кем ты хочешь стать, когда вырастешь?“, я не хотела стать чемпионкой, я не хотела стать мастером спорта, я очень хотела стать директором зоопарка», — вспоминает Ищенко.

Напомним, министерство по культуре и туризму начало новую кампании по продвижению Калининградской области. «Основная идея <...> — сделать такие домашние, камерные ролики, в которых известные люди Калининграда (но не просто известные в самом Калининграде, а известные калининградцы, которые добились безусловного успеха даже за пределами нашего региона, стали известными в стране, а некоторые даже и в мире) рассказывали бы свою версию [истории] о любимом Калининграде и выступали своего рода экскурсоводами по Калининградской области», — пояснил Андрей Ермак. Героем первого ролика стал писатель Евгений Гришковец. Ещё в одном видео снялись основатели бренда одежды Louvery Рената Хафизова и Роман Иваницкий.


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