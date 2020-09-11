Власти пообещали арендатору замка Рагнит кредит в 300 млн рублей

Власти пообещали дать предпринимателю Ивану Артюху льготный кредит в 300 млн рублей на восстановление замка Рагнит. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

По арендатора замка, у него есть договорённости с региональными властями, однако документальных подтверждений пока нет. «Существует федеральная программа по поддержке предпринимателей, которые занимаются охраной памятников культуры. Если вы таковым являетесь, вы говорите: «Мы хотим восстановить такую-то кирху, стоит это по бизнес-плану, допустим, 100 миллионов рублей». Вам государство говорит: «Да, мы можем дать вам эти деньги на очень выгодных условиях. Мы вам даём 100 миллионов рублей, вы актами закрываете все работы, показываете, что вы все выполнили. Вам в процессе дают эти деньги, но после того, как вся работа выполнена, 50 процентов этого кредита вам государство дарит. Мало того, оставшуюся сумму под ставку 0% вам расписывают ещё, допустим, на 10 лет», — пояснил Иван Артюх.

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Бизнесмен предполагает, что деньги на Рагнит должны перевести в середине 2021 года. «Эти деньги пойдут на восстановление стен, поднятие кровли, чтобы замок представлял из себя законченное здание с крышей. Это внешние работы, ни в коем случае не начинка, потому что это ещё достаточно большие деньги», — отметил арендатор Рагнита. Восстановление замка, по его подсчётам, займёт от трёх по пяти лет.

Отдавать льготный кредит Иван Артюх намерен за счёт увеличения туристического потока в Неман. «У нас есть туристический поток и мы с командой намерены увеличить его примерно раз в 50. Когда в Немане не было сыроварни (Иван Артюх — владелец ресторана и сыроварни Deutsches Haus, а также гостевого дома „Хутор старого пасечника“ в Неманском районе), этот поток составлял ноль человек, сейчас он составляет несколько тысяч человек, — заявил предприниматель. — Соответственно мы увеличили его в тысячи раз. В Польше есть аналогичные истории, когда туристов сначала возили смотреть на груду камней, а сегодня там на месяца вперед все отели выкуплены, и полгорода работает на замок».