Активисты собирают деньги на посадку придорожной аллеи под Зеленоградском

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

Инициативная группа «Аллеи Калининградской области» запустила сбор средств для посадки придорожной аллеи. Её планируется организовать в начале ноября на отрезке дороги между посёлками Рощино и Романово в Зеленоградском районе.

Для высадки 120 деревьев необходимо собрать 300 тысяч рублей. Деньги пойдут на покупку и транспортировку саженцев, кольев, материалов для подвязки деревьев, организацию полива. «Если не удастся собрать всю сумму к ноябрю, то осенью будет высажено столько деревьев, сколько позволят собранные средства, а сбор пожертвований будет продолжен. Есть замысел сделать это доброй традицией и осуществлять высадку деревьев два раза в год - осенью и весной», — рассказали организаторы.

О способах перевода пожертвований и других видах участия в акции можно узнать на сайте кампании или в социальных сетях. «Что бы вы ни купили, это со временем состарится, станет непригодным и превратится в мусор, которого достаточно на нашей планете. Кроме дерева. Когда вы покупаете саженец для аллеи, вы создаете дом для жука-восковика, поползня и сони, дорогу жизни для летучих мышей и белок, смотровую вышку для ястреба и коршуна. Вы сохраняете климат и ландшафт, историю и память. Пожертвуете на саженец — получите Вечность», — отмечает экозащитница Александра Королёва.

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