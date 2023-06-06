Железнодорожный мост в Шолохово хотят разводить по расписанию

Железнодорожный мост в районе посёлка Шолохово под Полесском планируют разводить по расписанию, сообщил заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

По его словам, сейчас мост — одно их главных ограничений для развития внутреннего маломерного судоходства. Из-за низкой высоты пролёта туристические компании и владельцы судов вынуждены были проходить долгую процедуру рассмотрения заявок на его разводку, что ограничивало возможности навигации и развития водных маршрутов. «С 16 июня достигнута договоренность [с Калининградской железной дорогой] ввести регулярный график развода „Шолоховского“ моста два раза в неделю», — цитирует Александра Рольбинова пресс-служба регионального правительства.

В этом сезоне Шолоховский мост планируют разводить:

— летом каждую пятницу с 11.00 до 11.30 и с 17.00 до 17.30;

— каждое воскресение в июне с 11.00 до 11.30 и с 15.00 до 15.30; в июле-августе с 11.00 до 11.30 и с 17.00 до 17.30; в сентябре-октябре с 11.00 до 11.30 и с 15.00 до 15.30.

Александр Рольбинов также сообщил, что представители турбизнеса уже в этом сезоне рассматривают варианты новых водных маршрутов с учётом снятия ограничений. При этом теперь есть возможность для турфирм, владеющих флотом, проводить не однодневные речные прогулки, а ходить на более длительный срок.