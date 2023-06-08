«Устройство Вселенной»: для музея в водонапорной башне на Яналова придумали концепцию

Фото: сайт Prussia39
Фото: сайт Prussia39

В водонапорной башне на Яналова планируют запустить музей и кафе. Экспозиция будет рассчитана на взрослую аудиторию и затронет «глубокие философские вопросы», сообщается в телеграм-канале музея «Дом китобоя» со ссылкой на владельца объекта Александра Быченко.

«Это будет музей, основанный на принципах мультидисциплинарности, с опорой на соединение исторического, культурологического и естественнонаучного подходов. Начнём с рассказа о строении водонапорных башен, а закончим законом всемирного тяготения и устройством Вселенной», — пояснил Александра Быченко.

По словам руководителей проекта, экспертиза подтвердила, что здание находится в хорошем техническом состоянии и полностью пригодно для эксплуатации. «В ближайшее время специалисты компании „Строй Экспертиза“ предоставят точные данные, насколько большую дополнительную нагрузку способно выдержать здание. А она будет — [проектировщики] Леонид Копылов и Александр Бондарев озвучили предложение разместить на фасаде дополнительные конструкции, которые станут частью экспозиции», — отмечается в публикации. На верхнем этаже башни хотят открыть «концептуальное кафе».

Проект реконструкции будет создавать архитектурное бюро Nord Domos, известное спа-комплексом Nordic Spa в Янтарном, совместно с компанией «Строй Экспертиза». Консультантом выступает физик и научный сотрудник БФУ им. Канта Иван Лятун.

Напомним, водонапорную башню на ул. Яналова в Калининграде выкупил основатель проектов Altes Haus и «Дом китобоя» Александр Быченко. По данным сайта Prussia39, объект построили в 1920-е годы. Семиэтажная башня входила в комплекс предприятия по уборке улиц «Городской двор Хуфен». На шестом этаже башни смонтированы часы с электромеханическим приводом, циферблаты которых размещены на восточном и южном фасадах.

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