На стадионе «Калининград» покажут «Шрека»

Стадион «Калининград» возобновляет работу летнего кинотеатра. Вход на сеансы свободный.

В субботу, 10 июня, в 18:00 на территории арены покажут мультфильм «Шрек» (12+), в 20:00 — альманах фестиваля короткометражного кино «Короче» (18+). «Открываем сезон! Берите пледы, а вкусный кофе с нас. Напоминаем, что с алкогольными напитками нельзя, с велосипедами можно, с собаками пока нельзя», — написали организаторы на странице «Вконтакте».

Киносеансы под открытым небом решили запустить на стадионе «Калининград» в 2022 году. Прошлым летом здесь показывали мультфильмы Хаяо Миядзаки, классику немого кино, работы участников фестиваля «Короче» и др. На первый сеанс пришли более 3700 зрителей.

