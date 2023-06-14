В «Воротах» прочитают бесплатные лекции о фотокнигах

Фестиваль фотографии и медиа-арта «ФотON» организует бесплатные лекции. Они пройдут 24 июня в арт-пространстве «Ворота». 6+

В 12:00 художница и основательница Школы современной фотографии «Докдокдок» Феодора Каплан выступит с лекцией «Фотокнига как процесс и как объект». «Я расскажу о книге как магическом объекте, который может быть и волшебным инструментом, и большим призом. А ещё путём, которым идёт её автор, и её зритель. Что такое фотокнига, как она создаётся и зачем — вопросы, ответы на которые предстоит найти», — описывает свой рассказ Феодора Каплан.



В 12:00 дизайнер и руководитель творческого объединения «Воля» Василий Дриго в 12:00 расскажет «Как собрать макет и не стать дизайнером» — для тех, кто хочет разобраться в особенностях оформления книжных изданий.

Вход на лекции свободный, однако необходимо зарегистрироваться онлайн. Количество мест ограничено вместимостью арт-пространства «Ворота».