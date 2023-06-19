Рок-опера в средневековом замке: в Шаакене сыграют «Моцарта»

На протяжении пяти сезонов в приветливых стенах замка Шаакен @zamokshaaken в рамках проекта «Классика в древних стенах» нас радовал мюзикл «Пер Гюнт»! В этом году мы с большим трепетом и волнением предлагаем увидеть нечто ещё более потрясающее! Встречайте — рок-опера «Моцарт» (0+) — музыкально-танцевальная огненная поэма о жизни великого гения, в которой было всё: пропасти и взлёты, забвения и страсть, гонения и признание...

Безграничные возможности современности позволили созвучно переплести в произведении мощь рока и изысканность классики с элементами балета и современного танца, а французский шарм и эксцентрика огня в стенах старинного прусского замка делают эту историю настоящим праздником!

Рок-опера «Моцарт», создана во Франции в 2008 году и обрела поклонников по всему миру, а теперь у нас есть возможность услышать её с калининградским акцентом.
Как всегда, организаторы приготовили для гостей мероприятия и другие приятности: приветственный фуршет, зажигательное файер-шоу и возможность отправиться на мероприятие из нескольких городов области, если вы отдыхаете не в самом Калининграде!


Особый восторг вызывают гости, прибывшие на мероприятие в вечерних нарядах, но обувь лучше надеть удобную, т. к. зрительным залом служит брусчатое покрытие двора старого замка, и не забудьте прихватить куртку и зонт, ведь калининградская погода часто позволяет себе быть капризной

Режиссер-постановщик — Дмитрий Смирнов, хореограф — Ирина Белова. Солисты, музыканты Калининградской областной филармонии и лауреаты международных конкурсов: Мария Пудовикова, Анна Ксенофонтова. Оперное пение — Мария Мухамедьярова, за роялем — Людмила Пудовик.

Более детальное описание мероприятия, все подробности и билеты доступны на платформах: otextour.ru/zamok-shaaken, kgd.kassir.ru, pyramida.info, а так же в билетной кассе Замка Шаакен. Успейте занять лучшие места в зрительном зале!

*ООО «Кассир.Ру», Калининградская область, 236022, г. Калининград, ул. К. Маркса, 8, пом. 1. ИНН/КПП 3906981380/390601001, ОГРН 1163926054236, ООО «ПИРАМИДА-КАЛИНИНГРАД», 236029, Калининградская обл, Калининград г, Ключевая ул, дом 25Б, ИНН/КПП 3906117229/390601001, ОГРН 1033902832413. ООО.«ОТЭКС-ТУР КУРОРТ», г.Пионерский,ул. Комсомольская д.5, лит. 2 А, ОГРН 1163926067887.
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Справка

Замок Шаакен музей

Гурьевский р-н, пос. Некрасово
+7 9114787999
zamok-shaaken.ru
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