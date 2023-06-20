Директор Кафедрального собора: для строительства амфитеатра на острове Канта срубят 6 деревьев

Изображение: концепция благоустройства острова Канта / «Другая архитектура»
Изображение: концепция благоустройства острова Канта / «Другая архитектура»

На острове Канта срубят четыре рябины, один каштан и куст бузины в рамках второй очереди благоустройства. Об этом заявил директор Кафедрального собора Григорий Хуциев в эфире радио «Комсомольская правда» 20 июня.

«Эти деревья находятся в той зоне, где будет благоустроен деревянный амфитеатр, который будет смотреть на нынешний Музей изобразительных искусств через реку, то есть это южная набережная. Это будет пространство очень комфортное для проведения, может, культурных событий, или просто созерцания реки, красоты исторического наследия», — сообщил Григорий Хуциев.

По его словам, вместо вырубленных растений на острове Канта посадят «значительно большее количество деревьев». «Остров Канта — это территория, которая является сердцем города, которая должна отвечать требованиям благоустроенного прекрасного общественного пространства в первую очередь, — сказал директор Кафедрального собора. — Давайте вспомним, что мы живём в ХХI веке, и когда мы должны выбирать между тремя рябинами и качественным хорошим туалетом, то, извините, я выберу туалет и вместо этих трёх рябин посажу десять прекрасных крупномерных редких деревьев на острове Канта».

Он также напомнил, что ещё 10-20 лет назад калининградцы по-другому относились к острову Канта. «Эту локацию весь город называл „могила Канта“. Причём ключевое слово в этой истории — „могила“. Пять лет тому назад благодаря губернатору, правительству, Кафедральному собору, в конце концов, мы получили обустроенное общественное пространство хотя бы вокруг Кафедрального собора. Почему-то никто не помнит о том, что парк на острове у могилы Канта — это было место, где можно было выпить, получить приключения на одно место, но никак не получить удовольствие от нахождения в нём», — заявил Григорий Хуциев.

Ранее директор Кафедрального собора сообщил, что второй этап реконструкции острова Канта предусматривает уничтожение части деревьев. «Но нужно понимать, что те решения, которые архитекторы предусмотрели, предусматривают удаление определённой части деревьев в этой части острова. К этому мы должны быть готовы и понимать, для какой цели это делается», — сказал Хуциев на заседании Совета по культуре 31 мая.

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