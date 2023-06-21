«Неон, ленты, цветы»: в Калининграде пройдет нарядная «Велоночь»

«Велоночь» пройдет в Калининграде 1 июля. Старт — в 20:00 от Дома Советов. 12+

Участникам предстоит добраться от Дома Советов до туристического комплекса Friday Center на Проспекте Победы, 189 через четыре контрольные точки. Маршрут можно выбрать самостоятельно — главное, по словам организаторов, пройти через все «чекпоинты» в разных частях города.

Велосипедистам предлагают придумать образ для себя и своего велосипеда. «Фантазию не ограничиваем! Чем оригинальней, тем лучше! Неон, ленты, цветы и так далее — подойдет всё», — говорится в анонсе. Самый яркому участнику обещают вручить ценный приз.

В полночь около Friday Center состоится концерт рок-группы Afbeavers, розыгрыш подарков и светомузыкальное шоу. Попасть туда смогут все желающие. Для участия в заезде необходимо пройти онлайн-регистрацию.

