Власти Зеленоградска обвинили пиццерию «Папаша Беппе» в загрязнении улицы отработанным жиром

Власти Зеленоградска обвинили пиццерию «Папаша Беппе» в загрязнении улицы отработанными маслами и жирами. Во время проверки заведения персонал не предоставил договор с организациями, которые вывозят масложировые отходы, сообщается на сайте администрации города.

«В контейнерах для твердых бытовых отходов кафе были обнаружены пластиковые бутылки с отработанными маслами и жирами. При выгрузке мусора в мусоровоз бутылки повреждаются, масло вытекает из бака мусоровоза, поэтому на контейнерной площадке и подъездных путях к ней остаются жирные пятна», — отмечается в публикации.

По данным администрации, коллектив кафе не убирает следы масла с контейнерной площадки и подъездных путей, и этим вынуждены заниматься дворники муниципалитета. «А так как в городе запрещено отмывать дороги и тротуары синтетическими моющими средствами, удалить следы жира не так-то просто», — пояснили в пресс-службе.

Ресторатор Игорь Крупицкий («Папаша Беппе», «Сачмэли») комментировать ситуацию отказался. «Я глупости не комментирую, отвалите», — сказал он в разговоре с «Новым Калининградом».