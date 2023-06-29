В «Воротах» проведут бесплатные лекции об уличной и репортажной фотографии

Бесплатные лекции об уличной и репортажной фотографии проведут в арт-пространстве «Ворота» на Литовском валу, 61 в субботу, 8 июля, в 12:00. Мероприятие пройдёт в рамках образовательного проекта для фотографов и визуальных художников «Ф/школа». 16+

Фотограф и сооснователь дизайн-студии Polako Publishing Ольга Титова выступит с лекцией «Как далеко надо зайти, чтобы сделать стрит-фото». «Поговорим про сюрпризы и импровизацию, об этике и эстетике, о фотографиях „не сходя с одного места“, о сериях и темах в стрит-фотографии», — анонсирует Ольга Титова.

Фотограф и владелец мастерской «Ксебе» Александр Смирнов проведёт лекцию «Репортаж: зачем вы берёте в руки фотокамеру». «На лекции мы попробуем пройтись по всем этапам становления фотографом», — поясняет он.

Вход на лекции бесплатный, но требуется предварительная регистрация из-за ограниченного количества мест.