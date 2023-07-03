Филиал Третьяковской галереи в Калининграде намерены открыть в 2024 году

Филиал Третьяковской галереи в Калининграде планируют открыть в 2024 году, сообщил министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

«В конце этого года закончится стройка филиала Третьяковки. В следующем году филиал уже откроет свои двери», — цитирует главу ведомства ТАСС.

По словам Андрея Ермака, филиал будет не только галереей, а многофункциональным центром. «Новая команда Третьяковки рассматривает филиал не только как выставочное пространство, но и как образовательный центр, и как свободное, интересное, культурное пространство», — сказал он.

Площадь филиала Третьяковской галереи на Острове составит 17,5 тысяч квадратных метров. Он должен стать частью культурного кластера наряду с филиалами Большого театра, Российского государственного института сценических искусств, образовательным комплексом и служебным жильём для преподавателей, артистов и студентов.

Прежний директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова отмечала, что калининградский филиал мог бы стать площадкой для проведения концертов и кинофестивалей, показа спектаклей. «В Третьяковской галерее есть большая традиция проведения фестивалей классической музыки, камерной музыки, только у нас одно огромная проблема — в нашем здании в Москве нет пространства и сцены, на которой может выступить симфонический оркестр даже в каком-то ограниченном составе. А здесь это будет. [Также] будет прекрасная общедоступная библиотека, пространства для занятия искусством для детей и подростков, взрослых людей, третьего возраста. Это должно действительно стать важнейшим культурным центром в Калининграде и площадкой для встречи разных видов искусств», — поясняла она.