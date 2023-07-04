«Это будет такой креативный город»: Ермак рассказал о новом курорте в районе Янтарного

Будущий курорт в районе посёлка Янтарный станет «городом креативных индустрий», заявил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

«Будет [реализован] вот этот проект, как называется это — такой интегрированный курорт, он называется „Пять морей“, развитие курортов на пяти морях, и мы рассчитываем, что в течение пяти лет мы реализуем этот проект. Это у нас находится в районе города Янтарного, территория, где мы хотим создать просто интегрированный курорт», — цитирует Андрея Ермака ТАСС.

По словам министра, благодаря реализации проекта число жителей Янтарного увеличится с 6 тысяч человек до 20 тысяч как минимум. Особенностью курорта, как отметил Андрей Ермак, должен стать бассейн с водой из Балтийского моря 500 м в длину и 20 м в ширину.

«Но бассейн — это только один из элементов этого. На самом деле, это большой проект, связанный с развитием интегрированного курорта, девелоперский проект, то есть там будут естественно гостиницы, там будет санатории, там будут интересные в том числе арт-пространства. Это будет такой креативный город, как мы его рассматриваем. Он будет не только на самом деле для туристов, это будет такое большое городское креативное пространство. То есть город изначально строится как город креативных индустрий. Не просто как место для туристов и не как место просто для жителей, а, наоборот, это город, который создается как единое общее креативное пространство, и конечно, он туристический курорт», — пояснил глава минкульттуризма.

Ранее Андрей Ермак рассказал, что в в районе Янтарного планируют открыть зону отдыха «по аналогии с дубайскими гостиничным комплексами». Под неё предполагается выделить территорию площадью 500 га, срок реализации проекта — пять лет.