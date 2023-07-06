На форту «Дёнхофф» хотят создать иммерсивный «Музей науки»

Некоммерческая организация Артура Сарница «Фортификационное наследие Калининградской области» выиграла грант размером 4,9 млн рублей. Средства Фонда президентских грантов планируется потратить на создание иммерсивного «Музея науки» на форту № 11 «Дёнхофф».

«В рамках проекта предполагается преобразовать уже существующий на базе форта „Музей занимательной науки Эйнштейниум“ в иммерсивный „Музей науки“, задачей которого будет не только вовлечь посетителей в исследование принципов работы интерактивных экспонатов, демонстрирующих законы физики, химии, математики и др., но и поведать об истории их создания и научных открытиях, которые были сделаны российскими и советскими учеными или иностранными учеными, для которых Россия стала „вторым домом“, — отмечается в конкурсной заявке. — Участники проекта смогут осознать, насколько обширным является вклад России в мировую науку и научно-технический прогресс. В условиях, когда нередко можно услышать про „отмену русской культуры“, юному поколению особенно важно напоминать о том, как много талантливых людей среди россиян, и о том, что наша страна всегда была в авангарде науки и культуры».

На форту планируется благоустроить пространство, отведенное под «Музей науки», модернизировать и обновить экспонаты, доработать исторический контент, оформить информационные материалы, провести лекции и мастер-классы для школьников. «Уникальность данного проекта заключается в том, что иммерсивный „Музей науки“ будет располагаться на территории военной крепости, которая сама по себе является „экспонатом“ и вершиной инженерно-технической мысли своей эпохи. Несмотря на то, что в развитие фортификации XVI-XVII веков огромный вклад внесли итальянские и французские инженеры, знаменитый военный инженер Аркадий Захарьевич Теляковский в начале XIX века поднял науку о фортификации на новый уровень. Его идеям следовал русский военный деятель, крупнейший военный инженер своего времени — Тотлебен Эдуард Иванович», — говорится в документах.

Всего победителями второго конкурса Фонда президентских грантов стали 15 инициатив из Калининградской области. На них выделяют более 35 млн рублей.

Напомним, в 2021 году некоммерческая организация Артура Сарница «Фортификационное наследие Калининградской области» также получила в аренду на 49 лет замок Бальга и форт № 1 «Крепость барона Штайна».