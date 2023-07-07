На форту «Грёбен» хотят открыть музей армии СССР

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Фонд Светланы Лаурушонис «Форт № 1 Штайн» выиграл 3 млн рублей на создание культурно-образовательного пространства на территории форта № 1А «Гребен». Проект стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов.

В конкурсной заявке отмечается, что на территории форта планируется создать прогулочную зону и открыть музейную экспозицию, посвященную истории армии СССР в Калининградской области. «Благодаря проекту внутри форта появится освещение для безопасности передвижения, витрины для демонстрации коллекции оружия, антикварных бутылок и других исторических предметов. Будет создана экспозиция, посвященная различным родам войск советского периода, присутствовавших в Калининградской области с 1945 года, оборудована территория и сделаны дорожки для прогулок по территории», — говорится в документе.

Также в рамках проекта планируется провести подготовить волонтёров по реставрации заброшенных объектов. «На форте будет создана гончарная мастерская для обучения изготовлению кирпичей. Будет создана экспозиция „казарма советских времен“ для знакомства посетителей с историей советской армии в Калининградской области. На форте будут проводиться раз в месяц театрализованные представления военной тематики при участии детей Гурьевского района, а также ежедневные экскурсии», — обещают авторы проекта.

Форт № 1А «Грёбен» арендует семья Лаурушонис. В 2017 году они подписали договор аренды на 49 лет. Стоимость контракта составила 478 625 рублей. Согласно договору, арендатор должен был очистить территорию и ров, провести мероприятия по разминированию, отремонтировать часть помещений, а также открыть музей авто- и мототехники, создать экспозиции «Казарма Советской армии 70-х годов» и «Ленинская комната», организовать базы клубов военно-исторической реконструкции и др.

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