Динопарк в Янтарном откроется 15 июля (фото)

Динопарк на территории Калининградского янтарного комбината в посёлке Янтарный открывается 15 июля. В этот день новый туристический объект можно будет посетить бесплатно. 0+

«Праздник по случаю открытия динопарка пройдет с 11:00 до 21:00. В программе — забег динозавров, грандиозная детская программа, парад сказочных героев, множество зон активности, стрит-фуд и концерт группы „Потехин Бэнд“», — рассказали в пресс-службе Калининградского янтарного комбината.

Динопарк занял площадь в 1 га. На площадке установили 12 экспонатов. Среди них — тираннозавр Рекс, стегозавр, велоцираптор и др. Высота фигур составляет от трёх до 18 метров. Четыре из них — аниматроники — способны «оживать» и имитировать движения своего прообраза.