Динопарк в Янтарном откроется 15 июля (фото)

Динопарк в Янтарном откроется 15 июля (фото) Динопарк в Янтарном откроется 15 июля (фото) Динопарк в Янтарном откроется 15 июля (фото) Динопарк в Янтарном откроется 15 июля (фото) Динопарк в Янтарном откроется 15 июля (фото)

Динопарк на территории Калининградского янтарного комбината в посёлке Янтарный открывается 15 июля. В этот день новый туристический объект можно будет посетить бесплатно. 0+

«Праздник по случаю открытия динопарка пройдет с 11:00 до 21:00. В программе — забег динозавров, грандиозная детская программа, парад сказочных героев, множество зон активности, стрит-фуд и концерт группы „Потехин Бэнд“», — рассказали в пресс-службе Калининградского янтарного комбината.

Динопарк занял площадь в 1 га. На площадке установили 12 экспонатов. Среди них — тираннозавр Рекс, стегозавр, велоцираптор и др. Высота фигур составляет от трёх до 18 метров. Четыре из них — аниматроники — способны «оживать» и имитировать движения своего прообраза.

Фото: пресс-служба Янтарного комбината

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter