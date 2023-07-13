Физик Артём Юров выступит с бесплатной лекцией о космосе в планетарии им. Бесселя

Доктор физико-математических наук, руководитель «Института высоких технологий» БФУ им. Канта Артём Юров выступит с лекцией «Тайна времени и другие вселенные» в планетарии им. Ф. Бесселя (ТЦ «Гиант»). Встреча пройдёт 14 июля в 19:00. 12+

«Слушателей ждёт увлекательный рассказ о самых современных научных концепциях множественных вселенных и искажений пространства-времени, а по его окончанию все желающие смогут задать свои вопросы учёному», — говорится в анонсе. Вход на лекцию свободный, однако необходимо зарегистрироваться онлайн.