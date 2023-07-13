Физик Артём Юров выступит с бесплатной лекцией о космосе в планетарии им. Бесселя

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Доктор физико-математических наук, руководитель «Института высоких технологий» БФУ им. Канта Артём Юров выступит с лекцией «Тайна времени и другие вселенные» в планетарии им. Ф. Бесселя (ТЦ «Гиант»). Встреча пройдёт 14 июля в 19:00. 12+

«Слушателей ждёт увлекательный рассказ о самых современных научных концепциях множественных вселенных и искажений пространства-времени, а по его окончанию все желающие смогут задать свои вопросы учёному», — говорится в анонсе. Вход на лекцию свободный, однако необходимо зарегистрироваться онлайн.

Планетарий им. Ф. Бесселя с 2017 года находился в Железнодорожных воротах. Он закрылся в мае прошлого года. «Собственник препятствовал продлению договора аренды. К тому же это здание тяжело содержать. В зимний период здесь нет отопления — одним ТЭНом на два киловатта много не отопишь, здесь нет отопления и водоснабжения, не подключены туалеты», — заявил тогда директор планетария Константин Гуськов. Сейчас в Железнодорожных воротах располагается культурный центр волонтёрского движения «Хранители руин».

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