Приглашаем на открытие детского игрового центра

Детский игровой клуб — это отличный выбор для времяпрепровождения ребенка. все большую популярность набирают детские закрытые игровые зоны, в которых родители могут оставить ребенка под присмотром и спокойно походить по магазинам. Именно такой клуб «Снежка» открывает свои двери 25 июля в ТЦ «Южный».

В день открытия посещение детского игрового клуба — бесплатно!

В «Снежке» дети смогут повеселится от души:

— попрыгать на батуте,

— окунуться с разбега в сухой бассейн с шариками

— скатиться с горки

— попеть любимые песни в караоке

— Сходить на рыбалку

— Поиграть в шашки или шахматы и опробовать много других развлечений.

В игровом клубе вы сможете провести незабываемый день рождения с дискотекой, фольгированным шоу, аквагримом и вкусной пиццей.

Каждый юный гость без труда найдет в клубе для себя массу интересного и не заскучает ни на минуту.

Дата открытия: 25 июля

Время: с 10:00 до 19:00

Место: ул. Интернациональная, 30 в, ТЦ «Южный», 4 этаж

Реклама. Полякова О.И. Erid:LatgBYNvC