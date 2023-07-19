Приглашаем на открытие детского игрового центра

Детский игровой клуб — это отличный выбор для времяпрепровождения ребенка. все большую популярность набирают детские закрытые игровые зоны, в которых родители могут оставить ребенка под присмотром и спокойно походить по магазинам. Именно такой клуб «Снежка» открывает свои двери 25 июля в ТЦ «Южный».
В день открытия посещение детского игрового клуба — бесплатно!
В «Снежке» дети смогут повеселится от души:
— попрыгать на батуте,
— окунуться с разбега в сухой бассейн с шариками
— скатиться с горки
— попеть любимые песни в караоке
— Сходить на рыбалку
— Поиграть в шашки или шахматы и опробовать много других развлечений.
В игровом клубе вы сможете провести незабываемый день рождения с дискотекой, фольгированным шоу, аквагримом и вкусной пиццей.
Каждый юный гость без труда найдет в клубе для себя массу интересного и не заскучает ни на минуту.
Дата открытия: 25 июля
Время: с 10:00 до 19:00
Место: ул. Интернациональная, 30 в, ТЦ «Южный», 4 этаж
Реклама. Полякова О.И. Erid:LatgBYNvC