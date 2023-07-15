В Янтарном открылся парк с динозаврами (фото)

На территории Янтарного комбината в посёлке Янтарный открылся динопарк. Он находится рядом со смотровой площадкой Приморского карьера. 0+

«В новом парке древних рептилий на площади 1 га „поселились“ 12 представителей Юрского периода в натуральную величину. Среди экспонатов — тираннозавр Рекс, стегозавр, велоцираптор и многие другие. Все фигуры динозавров изготовлены в России, их высота от 3 до 18 метров», — рассказали в пресс-службе Янтарного комбината.

Рядом с динопарком оборудовали выставочное пространство «Янтарный мир». В нём проводятся экскурсии об истории Великого янтарного пути, по которому балтийский янтарь с доставляли в Средиземноморье. Посетить новые туристические объекты в день открытия 15 июля можно было бесплатно.