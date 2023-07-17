Оранжерея в замке и дом Наполеона: на восстановление исторических зданий в регионе направляют 888 млн рублей

На восстановление исторических зданий в Калининградской области выделяют 887,5 млн рублей по программе вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Инвестору замка Нойхаузен в Гурьевске одобрили льготный займ размером 352,5 млн рублей. Здесь планируется обустроить замково-парковый ансамбль для отдыха, объединяющий музейный комплекс, ресторан, гостиницу, оранжерею.

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Проект приспособления старинного дома под гостиничный комплекс на ул. Московской в Гусеве в рамках программы намерены направить 249 млн рублей.

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Проекту по переоборудованию исторического здания на ул. Победы в Советске в гостиницу «Тильзитская усадьба» одобрили льготный кредит размером 200 млн рублей.

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В рамках программы 61 млн рублей планируется направить на восстановление «Дома Наполеона» в Правдинске. «Предполагается, что император останавливался именно в этом здании в 1807 году, после Фридландского сражения. Нынешний пользователь объекта — индивидуальный предприниматель Евгений Белозерцев намерен максимально сохранить исторический облик памятника и разместить в нём музей, кафе и апарт-отель», — рассказали в правительстве.

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На ревитализацию одного из фахверковых складов в Железнодорожном по программе направляют 25 млн рублей. «В обновленном памятнике заработает кафе „Хранитель времени“, сувенирная лавка и арт-пространство. Этим проектом при финансовой поддержке в 25 миллионов рублей займётся его новый собственник — компания „Бартия“. Она известна своими проектами по восстановлению объектов культурного наследия, в том числе тевтонского замка Тапиау в Гвардейске, крайсхауса в Железнодорожном и окружной больницы в Черняховске», — отметили в пресс-службе регионального правительства.

Программу вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот запустили в Калининградской области в 2020 году. Сейчас в ней участвуют 16 проектов, включая пять одобренных заявок 2023 года. Так, работы ведутся в замке Тапиау в Гвардейске, старинной мельнице в Железнодорожном, на территории пивоварни «Понарт» в Калининграде и пр.

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