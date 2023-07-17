Андрей Ермак: туристический поток в Калининград вырос на 12% в сравнении с прошлым годом

Туристический поток в Калининград вырос на 12% в сравнении с прошлым годом, сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в своем телеграм-канале.

По его словам, также увеличился средний чек и общая выручка. Точные цифры руководитель минкульттуризма называть не стал. «Главное для туризма в стране — эффективное авиасообщение между городами и туристическими дестинациями», — отметил в публикации Андрей Ермак.

Напомним, в 2022 году Калининградскую область посетили 1 млн 835 тысяч человек. В этом году власти рассчитывают, что регион посетят 1 млн 950-970 тысяч туристов.