Андрей Ермак: калининградские отели загружены на 90-95%

Загрузка отелей в Калининградской области составляет 90-95%, сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград».

«Сейчас загрузка на уровне 90-95%. Это классическая загрузка в летний сезон. Некоторые отели загружены на 100%. И вот эта цифра — 90-95% — в большей степени касается, когда мы говорим в целом об отелях региона. Понятно, что загрузка на востоке области чуть меньше. А что касается Калининграда и побережья, там практически полностью отели все заняты, — рассказал Андрей Ермак. — И что интересно, глубина бронирования изменилась. Если в прошлом году отели бронировались по быстро принятому решению, чуть ли не в последний момент, то сейчас глубина бронирования увеличилась. Например, в августе уже очень сложно забронировать номер на побережье».

По словам министра, за последние годы число сдаваемых в регионе квартир увеличилось с 4,5 тысяч до 7 тысяч. «С этим есть серьезная проблема, потому что большая часть находится в „серой“ зоне, но часть предпринимателей уже официально сдаёт эти квартиры по договорам краткосрочного найма. Они платят налоги. Обслуживание в этих квартирах ничуть не хуже, чем в гостиничных номерах. Нам, конечно, это не очень сильно нравится, потому что мы считаем, что наши коллективные средства размещения нужно развивать и больше строить новых, но и препятствовать этому тоже не хотим. Мы понимаем, что это, скажем так, эволюционный этап развития нашего туристического бизнеса. Может быть, многие из них, потренировавшись на квартирах, заработав денег, в конце концов найдут для себя возможность и откроют полноценные отели», — считает Андрей Ермак.

Последние годы региональные власти сообщали о сокращении глубины бронирования туров в Калининградскую область. «Глубина бронирования маленькая, люди сейчас практически в последний момент — за неделю, за пять дней — принимают решение о том, чтобы поехать отдохнуть. Смотрят, естественно, и погоду», — объяснял Андрей Ермак в марте.