Бесплатную раздачу билетов в калининградские музеи продлили еще на год

Проект «Музей! «Безвозмездно — то есть даром!» решили продлить из-за высокой популярности у посетителей. Информация об этом размещена на сайте министерства по культуре и туризму Калининградской области.



У жителей и гостей города есть возможность раз в месяц бесплатно посетить музеи. Всего в раздаче билетов на настоящий момент принимают участие несколько учреждений региона: дом-музей Германа Брахерта, Областной музей изобразительных искусств, Историко-художественный музей, Музей янтаря и дом-музей Ловиса Коринта. С начала осени бюджетных учреждений, принимающих участие в проекте, пополнит новая структура — музейная группа гостинично-развлекательного комплекса «ПАРАDOX» из Зеленоградска. Сроки проведения акции продлены до 21 сентября 2024 года.

Возможность бесплатного посещения учреждений культуры существует раз в месяц: в каждую третью среду. Для этого надо зайти на сайт интересующего музея за день до проведения акции, в рабочее время, найти раздел, посвященный проекту «Музей! «Безвозмездно — то есть даром!», и зарезервировать посещение. Количество билетов ограничено. Причем в каждом учреждении их число отличается. Например, Музей янтаря смогут бесплатно посетить 50 человек, а намного меньший по размерам дом-музей Германа Брахерта — 10 гостей.