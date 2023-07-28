Михаил Шахназаров выступит с программой «Курортный беспредел»

27 августа в «Янтарь холле» в Янтарном зале пройдет юмористический поэтическо-прозаический вечер.

Михаил Шахназаров — современный российский писатель, журналист и блогер. Автор романов «Слева молот, справа серп» и «„Контрабас“ и виски с трюфелями», в которых с юмором и ностальгией рассказываются истории из жизни советских граждан восьмидесятых годов. Михаил Шахназаров родился 28 августа 1967 года в Риге.

В «Янтарь-холле» он выступит с программой «Курортный беспредел». Пародии, стихи, эссе, юморески, и, конечно же, общение со зрителями!

Билеты по ссылкам Пирамида, Кассир.ру.

Занимайте лучшие места! Встречаемся 27 августа в «Янтарь холле» в 17.00: г. Светлогорск, ул. Ленина, 11.

ООО «КАССИР.РУ», г. Калининград, ул. К. Маркса, 8, пом. 1. ОГРН 1163926054236

ООО «ПИРАМИДА-КАЛИНИНГРАД», Калининград г, Ключевая ул, дом 25Б, ОГРН 1033902832413

18+

Реклама. ИП Пивоварова Л. С. LatgC1Bnt