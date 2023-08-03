Умерла актриса Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко. Leo Medvedev / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0
Ирина Мирошниченко. Leo Medvedev / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.

30 июля Ирина Мирошниченко попала в реанимацию инфекционной клинической больницы. По данным СМИ, ей диагностировали грипп с осложнениями, кисты в обеих почках и утолщение стенок желудка. Также сообщалось, что она находилась в медикаментозной коме на ИВЛ и пережила остановку сердца.

Ирина Мирошниченко училась в Школе-студии МХАТ. На третьем курсе она дебютировала в кино в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». В 1965 году Ирину Мирошниченко приняли в труппу МХАТ. С тех пор она сыграла в театре более 40 ролей. Актриса снялась в общей сложности в 64 картинах, в том числе в фильмах «Андрей Рублев», «Вам и не снилось...», «Зимняя вишня» и «Старый Новый год». 

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