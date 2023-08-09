По форту № 11 «Дёнхофф» решили водить ночные экскурсии

Арендатор форта № 11 «Дёнхофф» организовал экскурсию «Ночная жизнь» (12+), информация размещена в его официальном паблике «ВКонтакте».



«Вы отправитесь в самое сердце грозного оборонительного сооружения в тот таинственный час, когда его ворота заперты для других посетителей. Вы пройдете освещая свой путь фонариками, по крепостному тоннелю-потерне, увидите казарменные галереи, казематы, артиллерийские позиции, оцените мощь знаменитого немецкого кирпича и получите незабываемые впечатления, которые останутся в вашей памяти навсегда!», — описал корреспонденту «Нового Калининграда» идею ночной экскурсии гид Денис Возик.

Стоимость составит 978 рублей с человека и будет длиться 2 часа.