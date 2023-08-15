В Янтарном обнаружили зуб акулы возрастом 37 млн лет

В Приморском карьере найден зуб акулы возрастом 37 миллионов лет. Подлинность редкой палеонтологической находки подтвердили эксперты. Об этом сообщила пресс-служба Янтарного комбината, который разрабатывает карьер.

«Чтобы добраться до „голубой земли“, которая содержит в себе янтарь и залегает на глубине до 50 метров, убирается верхний слой пустых пород. Эти работы называются вскрышными, а сами породы „вскрышей“. В год в Приморском карьере шагающими и гидравлическими экскаваторами, а также автосамосвалами перемещается порядка трех миллионов кубических метров „вскрыши“. В одном из отвалов такой пустой породы геологом при обходе и был обнаружен зуб акулы», — рассказал главный геолог Янтарного комбината Алексей Коркин.

«Находка горняков в Приморском карьере представляет собой зуб ламноидной акулы возрастом 37 миллионов лет. У этого представителя морской фауны от 3 до 20 рядов зубов, общая численность которых доходит до тысячи. Именно поэтому зубы акулы на нашем побережье встречались и ранее. Особенность найденной окаменелости в том, что в ней присутствует корень, что очень ценно для исследований», — прокомментировал находку кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН и главный научный сотрудник Музея Мирового океана Эдуард Мычко.

Как уточнил ученый, акула была в длину около одного метра. Обитала она в эпоху эоцена, во время которого формировались хвойные леса, подарившие миру балтийский янтарь. Ламноидные акулы существуют и сейчас, но отличаются от своих древних предков и представлены меньшим числом видов.

Найденный зуб акулы станет основой экспозиции в музее Янтарного комбината. Коллекция из 12 предметов, в том числе — позвонка акулы и раковины моллюсков, собрана за последние 20 лет из находок, обнаруженных в процессе добычи балтийского янтаря.