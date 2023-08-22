В подводный парк в Янтарном погрузились первые дайверы

Фото: пресс-служба Музея Мирового океана
Фото: пресс-служба Музея Мирового океана

В подводном парке «Янтарный» на Синявинском озере состоялись первые пробные погружения дайверов. Официальное открытие запланировано на конец сентября, сообщает Музей Мирового океана.

«Все объекты парка концептуально связаны с историей этого места. Здесь когда-то добывали янтарь — и мы представили в парке предметы, которые использовались для добычи солнечного камня, например, ковш шагающего экскаватора, другие масштабные экспонаты», — цитирует пресс-служба Музея Мирового океана директора Светлану Сивкову.

По её словам, совместно с Атлантическим отделением Института океанологии им. Ширшова и КГТУ ведется мониторинг состояния акватории и гидрологические исследования. 

«Это совместный проект Русского географического общества, Музея Мирового океана и дайв-сообщества Калининградской области, поддержанный региональным министерством культуры, — пояснял ранее „Новому Калининграду“ заместитель директора Музея Мирового океана по внешним связям и стратегии Денис Миронюк. — Он предполагает создание первого тематического подводного парка у нас в стране, а именно — подводного маршрута, который будет обыгрывать исторический аспект Синявинского озера. Это бывший карьер, где открытым способом добывали янтарь. И мы в сотрудничестве с муниципалитетом и Янтарным комбинатом планируем погрузить там определённые элементы, связанные с добычей янтаря: ковш шагающего экскаватора, трубопровод — вещи абсолютно уникальные. Увидеть их смогут дайверы или даже фридайверы (а глубина там 24-25 метров), погрузившись под воду».

По мнению министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, создание подводного парка на дне Синявинского озера позволит привлечь в регион новый круг туристов. «Это будет один из самых ярких проектов, потому он позволит достаточно „нишевому“ туристу — дайверам, потенциально интересному, обеспеченному найти ещё один дайв-сайт в нашей стране», — считает глава ведомства.

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