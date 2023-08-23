МЕГАперемена: оторвись как следует перед школой!

Скоро в школу, а это значит, что нужна МЕГАперемена! Перед началом нового учебного года нужно как следует оторваться, и «МЕГА» вам это устроит.

Приходите на наш праздник, чтобы:

— Посмотреть модный показ школьной коллекции от Acoola, Fun Day, Sela и Mark Formelle!
— Насладиться волшебным шоу мыльных пузырей!
— Поучаствовать в чемпионате по броску портфелями! Победителю подарим большую игрушку «Гусь-Обнимусь»!
— И, конечно, сделать незабываемые фотки в селфи-зеркале на крутой фотозоне!

Финалом мегапраздника станет долгожданный розыгрыш 200 000 рублей*!

Ждём вас 26 августа в 13:00
ТЦ «МЕГА Центр», ул.Ген.-Лейт. Озерова, 17Б.

6+ *Стимулирующее мероприятие. Организатор: ООО «Леон». Информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, сроках, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, месте и порядке их получения можно уточнить на сайте megakd.ru и по тел. 303-300.
Сроки — с 09.03.2023 по 25.11.2023 г.

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