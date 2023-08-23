На смотровой площадке Янтарного комбината установили гильотину (фото)

На смотровой площадке Янтарного комбината установили гильотину (фото) На смотровой площадке Янтарного комбината установили гильотину (фото) На смотровой площадке Янтарного комбината установили гильотину (фото)

На смотровой площадке Приморского карьера установили гильотину для резки бумаги. Чугунная машина была выпущена в конце XIX века на фабрике Карла Краузе в Лейпциге, сообщили в пресс-службе Янтарного комбината.

«Гильотина использовалась на Кенигсбергской янтарной мануфактуре в бывшем Пальмникене (ныне Янтарный), а затем перешла по наследству Калининградскому янтарному комбинату. В советский период на картонажном участке предприятия выпускали собственную упаковку для изделий. В этом процессе, а именно для резки листов плотного картона, и применялась машина. Станок управлялся посредством рукоятки, механизм приводился в действие путем вращения колеса человеком. Устройство позволяло быстро выполнять раскрой большого количества материала без использования электроэнергии», — рассказали сотрудники Янтарного комбината.

Старинная гильотина хранилась в одном из цехов предприятия. Перед тем, как она стала частью экспозиции, специалисты сняли резак, застопорили движущиеся части, обработали все детали антикоррозионным составом и покрасили.

Фото: пресс-служба Янтарного комбината

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