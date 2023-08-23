На смотровой площадке Янтарного комбината установили гильотину (фото)

На смотровой площадке Приморского карьера установили гильотину для резки бумаги. Чугунная машина была выпущена в конце XIX века на фабрике Карла Краузе в Лейпциге, сообщили в пресс-службе Янтарного комбината.

«Гильотина использовалась на Кенигсбергской янтарной мануфактуре в бывшем Пальмникене (ныне Янтарный), а затем перешла по наследству Калининградскому янтарному комбинату. В советский период на картонажном участке предприятия выпускали собственную упаковку для изделий. В этом процессе, а именно для резки листов плотного картона, и применялась машина. Станок управлялся посредством рукоятки, механизм приводился в действие путем вращения колеса человеком. Устройство позволяло быстро выполнять раскрой большого количества материала без использования электроэнергии», — рассказали сотрудники Янтарного комбината.

Старинная гильотина хранилась в одном из цехов предприятия. Перед тем, как она стала частью экспозиции, специалисты сняли резак, застопорили движущиеся части, обработали все детали антикоррозионным составом и покрасили.

Фото: пресс-служба Янтарного комбината