Алексей Петрухин представит зрителям новую программу «Все будет как надо»

Алексей Петрухин и группа «Губерния» представят зрителям свою новую концертную программу «Все будет как надо».

Алексей Петрухин — певец и композитор, лауреат премий «Шансон года», участник известных ТВ-проектов, звезда Продюсерского центра Ярослава Сумишевского. Яркая харизма, неподражаемый вокал, живое профессиональное звучание и песни, которые с первых нот хочется подпевать всем залом! Его концерты — это всегда яркое музыкальное событие. Программа «Все будет как надо» музыкально выверена самим Алексеем. Он собрал те произведения, которыми живет, которые трогают душу и сердце.Билеты по ссылкам:

Занимайте лучшие места!

Встречаемся 27 октября в «Янтарь-холле» в 19.00: г. Светлогорск, ул. Ленина, 11.

Будет много музыки, лирики, танцев, улыбок, света и тепла. Будет настоящий праздник души!

ООО «Кассир.Ру», г. Калининград, ул. К. Маркса, 8, пом. 1. ОГРН 1163926054236

ООО «Пирамида-Калининград», г. Калининград, ул. Ключевая, дом 25Б, ОГРН 1033902832413

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