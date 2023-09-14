«Балтика» арендовала полузащитника ЦСКА

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Футбольные клубы «Балтика» и ЦСКА достигли договоренности об аренде хорватского полузащитника Кристияна Бистровича, сообщается в телеграм-канале калининградской команды.

«Кристиян родился 9 апреля 1998 года в городе Копривница, является воспитанником клуба „Славен Белупо“. В возрасте 19 лет его выкупили московские армейцы. На финише сезона 17/18 вместе с ЦСКА взял серебряные медали РПЛ, а летом стал обладателем Суперкубка России. На правах аренды также выступал за турецкие клубы „Касымпаша“ и „Фатих Карагюмрюк“, а также итальянский „Лечче“ и нидерландскую „Фортуну“. В общей сложности за красно-синих полузащитник провел 96 матчей, в которых набрал 15 результативных баллов», — говорится в публикации.

Арендное соглашение с «Балтикой» заключили до конца сезона 23/24. Оно также имеет опцию выкупа прав на футболиста, отметили в пресс-службе «Балтики».

Ближайший матч «Балтики» пройдёт на домашнем стадионе «Ростех Арена» 16 сентября в 20:15 (0+). Команды сыграет с ФК «Ростов» в рамках восьмого тура Российской Премьер-лиги.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter