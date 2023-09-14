«Балтика» арендовала полузащитника ЦСКА

Футбольные клубы «Балтика» и ЦСКА достигли договоренности об аренде хорватского полузащитника Кристияна Бистровича, сообщается в телеграм-канале калининградской команды.

«Кристиян родился 9 апреля 1998 года в городе Копривница, является воспитанником клуба „Славен Белупо“. В возрасте 19 лет его выкупили московские армейцы. На финише сезона 17/18 вместе с ЦСКА взял серебряные медали РПЛ, а летом стал обладателем Суперкубка России. На правах аренды также выступал за турецкие клубы „Касымпаша“ и „Фатих Карагюмрюк“, а также итальянский „Лечче“ и нидерландскую „Фортуну“. В общей сложности за красно-синих полузащитник провел 96 матчей, в которых набрал 15 результативных баллов», — говорится в публикации.

Арендное соглашение с «Балтикой» заключили до конца сезона 23/24. Оно также имеет опцию выкупа прав на футболиста, отметили в пресс-службе «Балтики».



Ближайший матч «Балтики» пройдёт на домашнем стадионе «Ростех Арена» 16 сентября в 20:15 (0+). Команды сыграет с ФК «Ростов» в рамках восьмого тура Российской Премьер-лиги.



