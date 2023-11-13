В Литве собираются лишить гражданства балерину Илзе Лиепа

В Литве начали процедуру лишения литовского гражданства балерины и актрисы Илзе Лиепа в связи с «дискредитацией государства». Департамент миграции при МВД республики обратился в компетентные органы с просьбой дать оценку ее высказываниям о конфликте на Украине и президенте России Владимире Путине, сообщает BNS со ссылкой на министерство.



По данным СМИ, департамент направил соответствующие запросы в пятницу, 10 ноября. В случае если будет установлено, что действия Илзы Лиепа «представляют угрозу национальной безопасности», ведомство подготовит предложение об обращении к президенту.

Согласно литовскому законодательству, человек теряет приобретенное гражданство республики, если он своими действиями угрожает интересам безопасности страны, а также публично выражает поддержку государству, которое угрожает интересам безопасности Литвы или другого государства-члена ЕС и союзников.