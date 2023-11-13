В Литве собираются лишить гражданства балерину Илзе Лиепа

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В Литве начали процедуру лишения литовского гражданства балерины и актрисы Илзе Лиепа в связи с «дискредитацией государства». Департамент миграции при МВД республики обратился в компетентные органы с просьбой дать оценку ее высказываниям о конфликте на Украине и президенте России Владимире Путине, сообщает BNS со ссылкой на министерство.

По данным СМИ, департамент направил соответствующие запросы в пятницу, 10 ноября. В случае если будет установлено, что действия Илзы Лиепа «представляют угрозу национальной безопасности», ведомство подготовит предложение об обращении к президенту.

Согласно литовскому законодательству, человек теряет приобретенное гражданство республики, если он своими действиями угрожает интересам безопасности страны, а также публично выражает поддержку государству, которое угрожает интересам безопасности Литвы или другого государства-члена ЕС и союзников.

Как отмечают СМИ, на этом основании литовского гражданства была лишена Маргарита Дробязко. Илзе Лиепа имеет гражданство РФ и Литвы. По данным ТАСС, литовское гражданство она получила в порядке исключения в 2000 году за многолетние выступления на сцене Большого театра с литовским танцовщиком Пятрасом Скирмантасом.

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