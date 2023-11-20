МегаФинал: отличные выходные в ТЦ «Мега Центр»!

25 ноября торговый комплекс «Мега» проводит розыгрыш 200 000 рублей на покупку техники!

Стремительно приближается тот самый день! День, когда 200 000 рублей на покупку техники окажутся в руках своего обладателя! Успейте принять участие в розыгрыше, совершая покупки в торговом комплексе «Мега»!

  • Зарегистрируйте чек с покупки от 3000 рублей у администратора акции и получите возможность выиграть призы от Торгового комплекса «Мега».

  • Приходите на розыгрыш 25 ноября в 13:00 в ТЦ «Мега Центр» по адресу ул. Ген.-Лейт. Озерова, 17 Б!

Вас ждет:

  • Яркое представление от арт-группы «Городские жонглёры»
  • Шариковый бар
  • Сахарный шоумен
  • Конкурсы и подарки!

Подробнее
vk.com/megakd_ru

6+.Стимулирующее мероприятие. Организатор: ООО «Леон». Информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, сроках, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, месте и порядке их получения можно уточнить на сайте megakd.ru и по тел. 303-300. Сроки — с 09.03.2023 по 25.11.2023г.

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