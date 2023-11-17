Ушел из жизни художник Драмтеатра Юрий Трубин

Ушел из жизни ветеран художественно-постановочной части Калининградского областного драматического театра Юрий Трубин. Прощание с ним состоится 18 ноября в 10:30 в Храме Св. Кирилла и Мефодия на пр. Мира.

«Начальник бутафорского цеха Юрий Михайлович Трубин — ветеран Великой Отечественной войны. Более 20 лет он служил в Калининградском драмтеатре. С 1988 по 2010 год участвовал в оформлении десятков театральных постановок. Среди самых известных: „Волки и овцы“, „Сон в летнюю ночь“, „Вечер“, „Чайка“, „№ 13“, „Мария Стюарт“, „Васса Железнова“, „Золушка“, „Щелкунчик“. Предметы, с любовью сделанные руками художника, до сих пор используются в спектаклях театра», — отметили в пресс-службе Драмтеатра.