Балет, концерты и шоу на льду: опубликована программа фестиваля «Зимние каникулы на Балтике»

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Организаторы опубликовали программу фестиваля искусств «Зимние каникулы на Балтике», на проведение которого областные власти выделяют из резервного фонда 25,9 млн рублей. Мероприятия запланированы с 25 декабря по 8 января.

Как пояснял министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, фестиваль «объединит самые разные активности». Регистрация на бесплатные мероприятия и продажа билетов откроется 25 ноября. Подробную программу можно посмотреть на сайте фестиваля. «Новый Калининград» публикует ее сжатый вариант.

Бесплатные мероприятия:

25-29 декабря — спектакль «Рождественские истории» в Кафедральном соборе (6+)

28 декабря — творческая встреча и кинопоказ «Зимний вечер в Гаграх» в кинотеатре «Заря» (12+)

2 января — творческая встреча и кинопоказ «Самая обаятельная и привлекательная» в кинотеатре «Заря» (18+)

3 января — поэтический вечер с Владиславом Маленко в кинотеатре «Заря» (12+)

3-5, 7-8 января — детские мастер-классы в арт-пространстве «Дом молодежи» по ул. Октябрьской, 76 (6+, 12+)

5 января — оперный концерт солистки Всероссийского Государственного Телевидения и Радио России Дарьи Давыдовой в кинотеатре «Заря» (12+)

Мероприятия по билетам:

27 декабря — балет «Маленький принц» в театре эстрады «Янтарь-холл» (6+)

30 декабря — шоу на льду Ирины Слуцкой на стадионе «Балтика» (6+)

2, 3 января — дискотека на катке (ледовая арена стадиона «Балтика») (6+)

6 января — концерт «Джаз детям» Мариам Мерабовой и проекта Армена Мерабова Miraif в Драмтеатре (6+)

В программу фестиваля также включены кинопоказы. Они запланированы 4, 7 и 8 января. Подробности о них планируют сообщить позднее.

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