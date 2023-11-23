Шоу под дождем приглашает на обновленную программу «Между мной и тобой»

На сцене мужчина, который расстался с возлюбленной. Он рассказывает, как ему было сложно, а порой невозможно понять ее. Теперь он свободен и, казалось бы, должен быть счастлив.

Во время монолога главный герой переосмысливает сложившуюся ситуацию. Он понимает, что совершил ошибку, что до сих пор безумно любит её и она ему дорога.

Каждая история, произнесенная со сцены, обыгрывается танцорами театра «Искушение». Каждый танец раскрывает характер, чувства и мысли актера. В шоу представлено переплетение ярких музыкальных композиций и запоминающихся танцевальных номеров, а интерактивное общение с залом привносит в постановку еще больше жизни.

Кульминация шоу — обрушивающиеся на сцену потоки воды.

Романтика и позитив, любовь и драйв, энергия и юмор — зашкаливание эмоций обеспечено.

Хореограф — Рустам Надыршин. Продолжительность 1,5 часа без антракта. Рекомендовано 12+



Скоро главный праздник года, и билеты на Шоу под дождем, могут стать не просто подарком, а возможностью подарить близким яркие эмоции и впечатления. Подарок, который создаст волнение и незабываемые воспоминания!

Встречаемся 27 января в 19.00 в Доме искусств. Билеты в кассе Дома искусств (тел. 64-37-47), а также на сайте Пирамида, Кассир. Ру.



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